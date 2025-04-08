В Подмосковье с начала года отремонтировали более 2,3 тыс дверей в подъездах

За три месяца этого года в многоквартирных домах Московской области специалисты управляющих организаций отремонтировали более 2,3 тыс. дверей в местах общего пользования, в том числе пружины и доводчики. Работа выполнена по заявкам жителей, сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору региона.

Двери в подъездах чаще всего подвержены физическому износу и со временем приходят в негодность. Для жителей первых этажей, когда, к примеру, слышен стук из-за сломанного доводчика, вопрос замены пришедшей в негодность конструкции особенно актуален.

Правилами содержания имущества предусмотрено, что двери подъездов и автоматически запирающиеся устройства относятся к общедомовому имуществу МКД. За их содержание ответственность несет управляющая организация, которая должна проводить своевременный ремонт объектов.

Основная цель всех работ — создание комфортных условий проживания для собственников МКД. Ремонтные мероприятия проводятся как по запросам жителей, так и по итогам осмотра специалистами.

С вопросами о ненадлежащем состоянии входных дверей и дверей внутри подъездов жители могут обратиться в свою управляющую организацию или в единую диспетчерскую службу через портал ЕДС МО.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в регионе работу по капитальному ремонту делают достойно. Он подчеркнул, что эта тема касается абсолютного большинства жителей.

Воробьев выразил надежду, что с каждым годом подрядчики, которые работают в партнерстве с фондом капитального ремонта, становятся более профессиональными, приобретают компетенции, направленные на универсальное выполнение работ.