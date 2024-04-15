В Подмосковье с начала апреля УК восстановили остекление около 100 подъездов

С наступлением весны управляющие организации приступили к сезонным осмотрам общего имущества в многоквартирных домах, передает пресс-служба Главного управления регионального государственного жилищного надзора и содержания территорий Московской области

Все выявленные неисправности должны оперативно устраняться. Особое внимание нужно уделять окнам в подъезде. Стекла должны быть целыми, рамы — без дефектов и щелей, с надежным уплотнением для обеспечения энергоэффективности здания.

За первые две недели апреля под надзором ГУСТ МО выполнено около 100 задач по ремонту окон в подъездах Подмосковья. К примеру, в городском округе Балашиха отремонтировали в деревне Черное на улице Агрогородок в доме № 3, на проспекте Ленина в доме № 46, на улице Березняковая в доме № 8 и в микрорайоне Заря на улице Ленина в доме № 9Б.

Для решения жилищно-коммунальных проблем жители Московской области могут обратиться в единую диспетчерскую службу через портал ЕДС МО. Управляющая организация обязана взять заявку и исполнить ее в регламентные сроки.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что Московская область должна соответствовать современному и комфортному облику.

«Эстетически наш регион должен соответствовать определенным требованиям. Такая работа ведется нами достаточно давно», — сказал Воробьев.