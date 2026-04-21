В Подмосковье с 2026 года вырос коэффициент за воду без счетчиков

Новые правила расчета платы за холодную воду вступили в силу в Подмосковье с 1 января 2026 года. Для жителей без приборов учета повышающий коэффициент увеличен с 1,5 до 3, сообщает пресс-служба министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области.

С начала 2026 года изменен порядок начисления платы за холодное водоснабжение для потребителей, не установивших счетчики. Ранее при отсутствии прибора учета применялся повышающий коэффициент 1,5, теперь он увеличен до 3.

Изменения касаются жителей, у которых есть техническая возможность установить счетчик, но монтаж не выполнен, а также собственников с истекшим сроком поверки или неисправными приборами учета. Повышенный коэффициент затронет и тех, кто не допускает представителей управляющей компании для проверки и снятия показаний.

Установка счетчика позволяет оплачивать воду по фактическому потреблению и избежать повышенных начислений. Если монтаж невозможен, необходимо оформить акт обследования в управляющей или ресурсоснабжающей организации, подтверждающий отсутствие технической возможности установки прибора.

Передать показания можно через сервис «Госуслуги Дом» по ссылке http://vk.cc/cR4yK6. Своевременная передача данных и прохождение поверки помогут избежать переплаты за коммунальные услуги.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что цифровая приемная позволяет видеть все заявки на подключение, аварии и так далее — это важное слагаемое в модернизации ЖКХ.

«Это диспетчерская, <…> где работают два подготовленных, грамотных, компетентных сотрудника, у которых есть и все push-уведомления, и цифровая карта», — сказал Воробьев.