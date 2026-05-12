В Подмосковье с 15 мая изменят начисление платы за воду

Поливочный сезон начнется в Московской области 15 мая и продлится до 31 августа. В этот период изменится порядок расчета платы за холодное водоснабжение при использовании воды для полива участков, сообщает пресс-служба министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области.

С началом сезона активных дачных работ — посадки урожая, ухода за клумбами и плодовыми деревьями — вводится особый порядок начисления платы за холодную воду. При увеличенном расходе ресурса расчет может производиться исходя из площади земельного участка по данным публичной кадастровой карты.

Переход на норматив применяется, если у абонента отсутствует прибор учета воды, истек срок его поверки или не заключен договор холодного водоснабжения.

Для точного учета потребления жителям рекомендуют заранее подготовиться к сезону: установить прибор учета, своевременно провести его поверку и оформить договор холодного водоснабжения при его отсутствии.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что за 3 года по модернизации систем водоснабжения и водоотведения в Подмосковье должны выполнить 640 мероприятий.

«Сейчас, соответственно, специалисты комиссионно проводят анализ системы водоснабжения, водоотведения. Вы знаете, что один из национальных проектов предполагает комплексную работу по модернизации ЖКХ», — сказал Воробьев.