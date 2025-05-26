В Подмосковье родителям будущих школьников рассказали, как создать аккаунт на госуслугах

В подмосковных офисах «Мои Документы» родителям будущих первоклассников помогают создать детскую учетную запись на едином портале госуслуг , сообщает пресс-служба министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

«Создание детской учетной записи на Госуслугах — это важный шаг, который открывает доступ к ряду полезных электронных сервисов, связанных с образованием вашего ребенка. Поэтому мы рекомендуем родителям будущих первоклассников позаботиться об этом заранее, чтобы с началом учебного года уже пользоваться всеми цифровыми инструментами образовательного процесса», — сказала директор ГКУ МО «МО МФЦ» Галина Варганова.

Когда родители создают аккаунт ребенка, он автоматически привязывается к их личному кабинету. Собственный же аккаунт подросток может создать с 14 лет при наличии паспорта, СНИЛС, номера телефона и действующего адреса электронной почты.

«В конце августа — начале сентября резко возрастает количество желающих оформить учетную запись на ребенка, поэтому лучше сделать это без спешки в весенне — летний период», — отметила директор МФЦ г. о. Бронницы Ольга Мациборок.

Специалисты МФЦ, в свою очередь, окажут необходимую консультационную поддержку и помогут с созданием детского аккаунта, если у родителей возникнут трудности. Адреса и график работы подмосковных многофункциональных центров доступны на карте офисов на региональном портале госуслуг.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявлял, что цифровизация позволяет людям с удобством получать услуги и обращаться к властям. Перевод услуг в «цифру» дает возможность обеспечить комфорт для жителей региона.

Губернатор отмечал, что власти региона продолжают работать над расширением списка услуг, которые предоставляются в электронном виде.