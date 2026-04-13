В Подмосковье регоператор обновил 450 контейнеров в марте

Региональный оператор Сергиево-Посадского кластера в марте установил 59 новых контейнеров и заменил 395 изношенных баков на территории обслуживания в Подмосковье, сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.

Работы прошли в рамках программы по совершенствованию системы обращения с твердыми коммунальными отходами. Новые контейнеры установили на площадках с высокой плотностью населения и увеличенным объемом накопления мусора.

Больше всего емкостей появилось в Химках — 33. В Мытищах установили 13 контейнеров, в Сергиевом Посаде — 7, в Пушкине — 4. В Долгопрудном и Королеве разместили по 3 контейнера, в Ивантеевке — 2, в Дубне, Лобне и Талдоме — по одному.

Кроме того, специалисты демонтировали и утилизировали пришедшие в негодность баки. За месяц заменили 217 контейнеров для смешанных отходов и 178 — для раздельного сбора.

В ведомстве отметили, что обновление инфраструктуры улучшает внешний вид площадок, повышает эффективность вывоза отходов и способствует развитию раздельного сбора. Работы по установке и замене контейнеров продолжат в апреле.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил навести порядок в ситуации с контейнерными площадками на территории региона.

«Каждый глава, каждый, от кого это зависит, понимает, насколько важно навести порядок по зимним, летним, осенним (контейнерным — ред.) площадкам. Без стандартизации, достаточности этой работы нам региональные операторы будут чихать, УК будут сваливать на регионального оператора, региональный оператор будет сваливать на УК. В наши жизненные планы это не входит», — сказал Воробьев.