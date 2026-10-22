В Подмосковье разъяснили условия перевода денег на капремонт со спецсчета

Собственники многоквартирных домов могут лишиться возможности копить деньги на капремонт на спецсчете при срыве сроков работ или низкой собираемости взносов, сообщает пресс-служба министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области.

Специальный счет позволяет собственникам квартир самостоятельно определять порядок расходования средств на капитальный ремонт. Однако в предусмотренных случаях решение о переводе фонда на счет регионального оператора принимает орган местного самоуправления.

Одно из оснований — несвоевременное выполнение капремонта по региональной программе при подтвержденной потребности в работах. В течение месяца орган местного самоуправления принимает решение о передаче фонда регоператору. Владелец спецсчета обязан перевести накопленные средства в месячный срок.

Если собираемость взносов опускается ниже 60%, орган жилищного надзора официально уведомляет владельца спецсчета. На погашение задолженности отводится пять месяцев. Если долг не погасят, администрация округа принимает решение о переводе фонда на счет регионального оператора.

Фонд также формируют на счете регоператора, если собственники не выбрали способ накопления средств или не реализовали принятое решение в установленный срок. В этом случае решение тоже принимает орган местного самоуправления.

Чтобы сохранить самостоятельное управление средствами капремонта, собственникам важно соблюдать платежную дисциплину, сроки работ и своевременно принимать необходимые решения на общих собраниях.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что жители оставляют положительные отзывы, особенно если дом отремонтирован при комплексном подходе. По этой теме важен диалог с людьми.

«Следующая тема в продолжение темы управляющих компаний — это работа фонда капитального ремонта. Сегодня будет доклад о программе в целом, о подходах, нюансах. Мы видим и положительные отклики жителей тогда, когда, особенно, дом отремонтирован при комплексном подходе — это, значит, кровля, это, значит, фундамент, сети и желательно фасад. Понятно, что все-таки большинство домов мы ремонтируем фрагментарно, меняя самое насущное, самое необходимое: где-то это кровля, где-то — внутренние коммуникации», — сказал Воробьев.