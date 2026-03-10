В Подмосковье разъяснили порядок перерасчета платы за ОДН

Жителям Подмосковья объяснили, в каких случаях проводится перерасчет платы за общедомовые нужды и как он отражается в квитанциях. Ежегодная корректировка касается домов с коллективными приборами учета, сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.

Начисления за общедомовые нужды включают коммунальные ресурсы, которые используются при содержании общего имущества дома. Это электроэнергия, горячая и холодная вода, расходуемые на освещение и уборку подъездов, отопление и другие цели.

Ежегодная корректировка проводится в домах, оборудованных коллективными приборами учета. Если в течение года плата начислялась по среднемесячному объему или по нормативу, по итогам года ее пересчитывают по фактическим показаниям счетчика и тарифу, действовавшему в расчетный период. Общий объем потребления распределяется между квартирами пропорционально их площади.

Сумма корректировки указывается в квитанции в разделе «Перерасчеты»: положительным числом — при доначислении, со знаком минус — при уменьшении платы. Итоговую сумму распределяют равными долями до конца года. Данные об объемах потребления можно посмотреть в расчетной таблице платежного документа, в разделе «Справочная информация», а также в личном кабинете приложения «МосОблЕИРЦ Онлайн» в разделе «Умная платежка».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что важно оцифровать всю коммунальную технику в Подмосковье, чтобы видеть объем работ каждой из единиц.

«Важно, безусловно, приобретать новое, но нужно внимательно, уважаемые коллеги, я вас очень прошу, как мы делаем каждый год, — посмотреть, что происходит в вашем хозяйстве. Сколько единиц техники на ходу, в каком она состоянии, что необходимо приобрести в части запасных частей», — сказал Воробьев.