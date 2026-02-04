В Подмосковье разъяснили порядок начисления платы за отопление в январе 2026 г

Единый расчетный центр Московской области объяснил, как формировались начисления за отопление в январских квитанциях для жителей домов с общедомовыми приборами учета, сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору региона.

В декабре 2025 года квитанции за отопление в Подмосковье были выпущены раньше обычного срока. По поручению поставщиков плата за отопление начислялась одним из следующих способов: за неполный месяц, по ноябрьским показаниям, по данным за аналогичный период прошлого года или по среднему потреблению.

В январе 2026 года начисления рассчитали по фактическому потреблению на основании актуальных показаний общедомовых и индивидуальных счетчиков. В результате сумма в январских квитанциях может оказаться выше декабрьской. Если в декабре плата за отопление была начислена не полностью, в январских квитанциях отражены как текущие начисления, так и доначисления за декабрь. При расчете платы за январь использовались новые тарифы, вступившие в силу с начала 2026 года.

Уточнить информацию по начислениям можно по телефону +7 (499) 444-01-00 или через личный кабинет МосОблЕИРЦ, который работает ежедневно с 6:00 до 23:00. По вопросам качества отопления и объемов потребления жители могут обращаться к поставщику услуги — в ресурсоснабжающую или управляющую организацию.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что подготовка к зиме требует максимальной собранности ввиду ограниченности сезона. По словам губернатора, в Подмосковье в плане тепло- и электроснабжения ведут большую системную работу.

«Эта работа не первый год идет у нас в Подмосковье. И следующие 3 года она будет еще более заметна — как в рамках региональной и муниципальной программ, так и в рамках концессий с «Газпромом», — сказал Воробьев.