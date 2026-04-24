В Подмосковье рассмотрели обращения жителей по вопросам ЖКХ

Личный прием граждан по вопросам содержания многоквартирных домов и благоустройства прошел в Подмосковье. Заместители министра по содержанию территорий и государственному жилищному надзору приняли около 40 жителей из разных округов региона, сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.

На приеме рассмотрели обращения из Люберец, Коломны, Лобни, Красногорска, Дмитрова, Реутова, Химок, Щелкова и других округов. Основными темами стали работа управляющих организаций, содержание общедомового имущества, благоустройство дворов, перерасчет платы за коммунальные услуги.

«Мы стараемся максимально оперативно реагировать на все обращения жителей. Наша задача — не просто дать связь, а добиться, чтобы проблема больше не повторилась. Совместно с администрациями муниципалитетов, управляющими и ресурсоснабжающими организациями адресно разбираем каждый вопрос. Инспекторы лично выходят на места с заявителями для проверки фактов нарушений», — отметил министр Игорь Даниленко.

Житель Пушкинского округа попросил проверить законность установки столбиков во дворе, которые мешают проезду и парковке. Инспекторам поручили организовать выезд, провести осмотр и подготовить предложения по альтернативному проезду и парковке. В Кашире заявили о проблемах с лифтами, домофонами и уборкой территории — назначена проверка и установлены сроки устранения нарушений. В Серпухове проведут встречу с жителем и представителями управляющей и ресурсоснабжающей организаций для сверки начислений за ЖКУ. Все вопросы остаются на контроле ведомства.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил о том, что управляющие компании, обслуживающие многоквартирные дома на территории Подмосковья, должны быть в состоянии отвечать на запросы жителей.

«Сегодня крайне важно быть уверенным, что управляющие компании, которые работают и в новом фонде МКД, и в старом фонде, должны отвечать на запросы жителей. Я надеюсь, что решения, которые приняты, помогут нам оперативно реагировать на вызовы», — заявил глава региона.