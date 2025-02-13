В Подмосковье рассказали, за что должны платить жители МКД

Собственники квартир в многоквартирных домах регулярно получают квитанции на оплату жилищно-коммунальных услуг. Согласно Жилищному кодексу, в эту квитанцию входят несколько основных видов услуг, сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору региона.

1. Коммунальные услуги

Без них сложно представить нашу жизнь — отопление, горячая и холодная вода, электричество, газ и водоотведение.

2. Капитальный ремонт

Взносы на капитальный ремонт — это деньги, которые откладываются на восстановление важных частей дома.

3. Содержание жилого помещения

Услуги, связанные с поддержанием общего имущества, включая уборку подъездов, ремонт общедомовых сетей и благоустройство дворов.

Жильцы обязаны оплачивать содержание общего имущества, к которому относятся коридоры, лестницы, чердаки, технические этажи, лифты и придомовая территория.

Содержание жилого помещения включает в себя 3 группы:

содержание конструкций

К несущим конструкциям относятся фундамент, стены и крыша, в то время как ненесущие — перегородки и внутренние отделки.

ремонт инженерных систем

Включает сети водоснабжения, теплообеспечения, электро- и газоснабжения, а также лифты.

услуги по уходу за общим имуществом

Уборка, дератизация, дезинсекция, благоустройство и озеленение, а также уборка и прочистка ливневых канализаций.

В соответствии с Жилищным кодексом все жильцы обязаны оплачивать услуги, которые предоставляются для комфортного проживания. Однако предоставлено право на перерасчет за услуги ненадлежащего качества с учетом наличия акта, подтверждающего факт предоставления услуги ненадлежащего качества. Для этого необходимо обратиться в свою управляющую организацию, а в случае уклонения от произведения перерасчета платы в территориальный отдел министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев во время своего ежегодного обращения к жителям отметил, что в городах региона не должны работать УК, которые «валяют дурака» и не удовлетворяют запросы жителей.

«Мы считаем, что те компании, которые позволяют себе „валять дурака“, работать в городах не должны, потому что 26% жалоб на ЖКХ — это как раз на работу управляющих компаний», — сказал Воробьев.

Глава региона также рассказал о проработке закона, который позволит жителю в электронном виде голосовать за УК, оценивать ее работу.