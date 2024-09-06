Фото - © Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору

сегодня в 15:03

В Подмосковье рассказали, почему важно вовремя оплачивать услуги ЖКХ

С 8 сентября изменится размер госпошлины при подаче иска на выдачу судебного приказа о взыскании долгов за вывоз ТКО, сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору.

Госпошлина вырастет:

с 200 до 2 000 рублей за судебный приказ;

с 400 до 4 000 рублей для судов общей юрисдикции.

Средняя задолженность одного жителя составляет от 3 000 до 5 000 рублей. Это может превышать обязательные расходы на судебные разбирательства, поэтому важно вовремя оплачивать услуги ЖКХ.

Несвоевременная оплата за вывоз мусора не только создает финансовые проблемы для жителей, но и затрудняет производственную деятельность регионального оператора. Это усложняет модернизацию и обновление контейнеров и мусоровозов, которые необходимы для качественного обслуживания населения.

С 1 января 2019 года услуга «Обращение с ТКО» стала коммунальной и должна оплачиваться ежемесячно до 10 числа следующего месяца.

При наличии задолженности регоператоры вынуждены обращаться в суд для взыскания долгов. Так, за последние 5 лет региональный оператор Воскресенского кластера получил положительные решения суда по искам к 84 000 абонентам, а регоператор Алексинского кластера — к более 47 000 физлицам.

Информация о платежах передается в управление жилищных субсидий и органы соцзащиты, что может повлиять на получение льгот.

Оплатить услуги можно через «Почту России», платежные терминалы и онлайн-сервисы региональных операторов на официальном сайте Воскресенского кластера — вкладка «Для потребителей» или «Оплата услуг для ИЖС без %», а также на сайте Алексинского кластера — вкладка «Для потребителей».

Своевременная оплата поможет избежать лишних расходов и обеспечит стабильное функционирование системы обращения с ТКО.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявлял, что цифровизация позволяет людям с удобством получать услуги и обращаться к властям. Перевод услуг в «цифру» дает возможность обеспечить комфорт для жителей региона.

Губернатор отмечал, что власти региона продолжают работать над расширением списка услуг, которые предоставляются в электронном виде.