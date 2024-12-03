В Подмосковье рассказали о способах формирования фонда капремонта МКД

Существует два способа формирования фонда капитального ремонта многоквартирного дома — общий счет регионального оператора и специальный счет, сообщает пресс-служба Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору.

Владельцем специального счета могут быть организация осуществляющая управление многоквартирным домом (ТСЖ, жилищный кооператив, управляющая организация) или региональный оператор.

На территории региона 3 394 многоквартирных дома со специальными счетами. Данный способ формирования позволяет жителям контролировать финансовые и организационные вопросы касающиеся проведения капитального ремонта непосредственно их многоквартирного дома.

Также в Подмосковье 40 687 многоквартирных дома на общем счете регионального оператора. Такой способ дает возможность при необходимости провести капитальный ремонт многоквартирного дома до того, как его жители соберут нужную сумму.

В Министерстве по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области рассказали, что изменить способ формирования собственники помещений могут на общем собрании.

Формирование фонда капитального ремонта доступно для всех на счете регионального оператора — на основании решения собственников помещения или если собственниками не принято, а также если не реализовано решение о способе формирования фонда капитального ремонта.

Собственники жилья в любой момент могут провести общее собрание и сменить способ формирования фонда капитального ремонта.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что на территории региона с 2023 по 2025 год капитально отремонтируют около 4,8 тыс. многоквартирных домов. Всего в Московской области насчитывается 57 тыс. МКД, из них свыше 44 тыс. вошли в региональную программу капремонта.

«Для жителя МКД уютный дом — это не только про его собственную квартиру, но и про подъезд, лифт, двор, общие пространства. Чтобы все исправно функционировало и радовало глаз, необходима забота, своевременное обновление», — заявил Воробьев.