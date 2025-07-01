В Балашихе врачи спасли новорожденного с пороком развития кишечника

Врачи Московского областного перинатального центра, расположенного в Балашихе, спасли жизнь недоношенной девочки, родившейся с редким врожденным пороком развития кишечника. Малышка появилась на свет в апреле 2025 года вместе со своей сестрой-двойняшкой на 32-й неделе беременности. Вес обеих новорожденных едва превышал 1,5 кг, и сразу после рождения они были переведены в отделение реанимации и интенсивной терапии новорожденных, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Старшая сестра быстро пошла на поправку, вскоре была отключена от аппаратов дыхательной поддержки и переведена в отделение патологии новорожденных. А вот младшую ждал долгий и сложный путь: у девочки диагностировали врожденный порок развития кишечника — редкое и угрожающее жизни состояние, при котором пищеварительная система не способна правильно функционировать.

На третьи сутки жизни малышке провели срочную высокотехнологичную операцию. Несмотря на успешное вмешательство, спустя две недели возникла необходимость в повторной операции. Только после второго этапа лечения функции кишечника удалось восстановить. Девочка начала усваивать питание, набирать вес и постепенно восстанавливаться.

Все это время ребенок находился под круглосуточным наблюдением неонатологов, реаниматологов, хирургов и медсестер. Благодаря высокому профессионализму врачей, современному оборудованию и внимательному уходу, малышке удалось справиться с тяжелым состоянием.

«Такие случаи требуют максимальной концентрации всей команды. Мы сталкивались с крайне нестабильным состоянием ребенка, но благодаря опыту специалистов и современным технологиям нам удалось сохранить жизнь малышке и дать ей шанс на здоровое будущее. Это наша общая победа — и, конечно, победа самой девочки, невероятно сильной с первых дней жизни», — отметил заведующий отделением реанимации и интенсивной терапии новорожденных МОПЦ Максим Кондратьев.

Сейчас мама и двойняшки выписаны и чувствуют себя хорошо. Они продолжат регулярное наблюдение в Московском областном перинатальном центре.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев напомнил, что власти региона продолжают привлекать врачей разных специальностей на работу.

«Мы стараемся в нашем регионе привлекать врачей, условия создавать. Их много не бывает. Этих условий. Есть социальная поддержка и материальная поддержка. Но врачей не хватает», — отметил Воробьев.