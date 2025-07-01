В Домодедове прошла экоакция «Чистый лес»

В городском округе Домодедово активисты партии «Единая Россия» провели субботник в рамках экологической акции «Чистый лес». Мероприятие прошло на территории лесного массива в районе улицы Триумфальная — это популярное место отдыха, где жители часто устраивают пикники, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Участники акции расчистили участок от бытового мусора и помогли лесничим в уборке валежника и сухостоя. К экологической инициативе присоединились депутаты совета депутатов городского округа Домодедово, члены депутатского объединения партии «Единая Россия» Ализаман Рагимов, Наталья Борисова и Станислав Вихор, сотрудники Подольского филиала «Мособллеса» и волонтеры.

«Чистый лес – это не просто уборка территории, это важный шаг на пути к формированию экологической культуры. Только совместными усилиями мы можем сохранить наши леса чистыми и здоровыми», – подчеркнул депутат совета депутатов Ализаман Рагимов.

Акция проходит в рамках регионального партийного проекта «Единой России» и продолжает федеральный проект «Сохранение лесов» нацпроекта «Экология». В 2025 году она нашла широкую поддержку среди жителей Подмосковья.

Цель мероприятия – не только наведение порядка в лесах, но и привлечение внимания к вопросам экологической безопасности, воспитание у населения бережного отношения к природе. Это направление также зафиксировано в Стратегии социально-экономического развития Московской области до 2030 года и закреплено законом «Об экологическом образовании, просвещении и формировании экологической культуры в Московской области».

Ранее губернатор Московской области отметил, что работа по обеспечению чистоты в Подмосковье будет вестись и дальше.

«Я очень надеюсь, что в каждом городе, в каждом населенном пункте наши жители будут бережно относиться к чистоте. А все, что касается коммунальных служб, безусловно, эта работа нами ведется, и дальше будет реализовываться опять же в технологическом режиме», — рассказал Воробьев.