Подмосковная компания представила бионическую кисть на международной выставке

Подмосковная компания «МЕТИЗ» представила свои разработки в сфере протезирования конечностей на главном мировом мероприятии в сфере реабилитационных изделий I.S.P.O. World Congress в Стокгольме. В рамках конгресса состоялась выставка продукции протезирования и ортопедии, где стенд подмосковной компании вызвал большой интерес у посетителей и участников мероприятия, сообщает пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.

Подмосковный разработчик и производитель комплектующих для протезов нижних и верхних конечностей «МЕТИЗ» активно ведет внешнеэкономическую деятельность. Сегодня экспортная география компании насчитывает 47 стран мира, после завершения I.S.P.O. World Congress компания планирует расширить экспорт, включив в него скандинавские страны.

На выставке в рамках Конгресса компания «МЕТИЗ» представила свою флагманскую продукцию: влагостойкий гидравлический коленный модуль, углепластиковые стопы, электронный коленный модуль и другие протезные изделия. Также на стенде компании состоялась презентация для международного рынка уникальной бионической кисти.

Участники выставки, а также пользователи продукции «МЕТИЗ» отметили высочайший уровень качества и технологичность протезов подмосковной компании. Например, кистевые протезы «МЕТИЗ» позволяют поднимать тяжести весом до 30 кг. Электронный коленный модуль (ЭКМ) — пример передовой отечественной технологии: за счет программного обеспечения он дает пользователям естественное, адаптивное и безопасное движение. Кроме того, российское умное колено позволяет спускаться по лестнице попеременным шагом, преодолевать сложный рельеф и даже ездить на велосипеде.

Как отмечают представители «МЕТИЗ», выставка прошла успешно и продуктивно, а стенд подмосковной компании был одним из посещаемых, наравне с экспозициями ведущих мировых производителей. I.S.P.O. — это международное сообщество протезирования и ортопедии. Организация объединяет конструкторов, инженеров, представителей бизнеса, работающих в сфере протезирования, ортопедии и вспомогательных устройств, которые улучшают мобильность людей с инвалидностью. Сообщество устраивает одноименные конгресс и выставку с 1970 года с целью изучить и обсудить последние научные и технические разработки, а также представить готовую продукцию на стендах.

По поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева в ближайшие пару лет учреждения здравоохранения полностью избавятся от аналогового оборудования. МРТ, КТ, маммографы в «цифре» позволяют оперативно получить заключение самых лучших специалистов в удаленном режиме.

Воробьев также сообщал, что в медучреждениях региона аналоговое оборудование почти полностью будет заменено на цифровое. Благодаря этому можно будет внедрять в систему здравоохранения искусственный интеллект.