Центр крови проведет 11 выездных донорских акций в городах Подмосковья в июле

В июле Московский областной центр крови проведет 11 выездных донорских акций в городах Подмосковья. Специалисты посетят Коломну, Павловский Посад, Дубну, Электросталь, Долгопрудный, Дмитров, Чехов, Озеры, Королев. Сдать кровь можно будет с 9:00 до 12:00, сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

Предварительная запись не требуется, за исключением:

Другие онлайн-сообщества для доноров можно найти здесь.

«Благодаря таким выездным акциям жители области имеют возможность сделать доброе дело и стать донорами крови прямо у себя в городе, не выезжая в города присутствия учреждений службы крови», — отметил заведующий отделом заготовки крови для выездной формы работы Московского областного центра крови Никита Митькин.

Сдать кровь возможно, при наличии с собой оригинала паспорта, СНИЛС, временной регистрации в любом субъекте РФ (при отсутствии постоянной, указанной в паспорте), если вам уже есть 18 лет и у вас нет противопоказаний. Доноры получат денежную компенсацию в размере 1 052 рублей на питание и справку для освобождения от работы в день сдачи крови и дополнительный день отдыха с сохранением заработной платы.

Следите за графиком выездных акций на онлайн-портале «Доноры Подмосковья» и в социальных сетях центра крови. Вы можете поделиться этой информацией с друзьями и близкими и вместе подарить надежду на выздоровление пациентам Подмосковья.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в регионе с каждым годом растет запрос на качественное медицинское обслуживание. Жители хотят, чтобы рядом находились современные поликлиники, квалифицированные доктора и доступная скорая помощь.

«Для этого мы продолжаем большую программу по обновлению первичного звена, строим новые больницы, закупаем самое современное оборудование», — заявил Воробьев.