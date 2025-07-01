Придушили подушкой: 10-летнего мальчика насиловали бутылкой в российском лагере

В спортивном детском лагере «Сосновый бор» в Красноярском крае произошел инцидент, в результате которого группа подростков изнасиловала использованием бутылки 10-летнего мальчика. Об этом «8 каналу» сообщила мать пострадавшего.

Женщина утверждает, что старшие ребята постоянно издевались над ее сыном, били его и унижали.

По ее словам, подростки применили силу, чтобы обездвижить ребенка, накрыли ему голову подушкой, а затем стянули штаны и использовали пластиковую бутылку из-под минеральной воды.

После этого мальчика регулярно избивали, чтобы он не рассказал о случившемся, и позже повторили издевательства.

Возбуждено уголовное дело, сообщила официальный представитель СУ СКР по Красноярскому краю и Республике Хакасия Юля Арбузова. Следствие установило, что 25 и 27 июня трое подростков в возрасте 11 и 13 лет совершили в отношении потерпевшего насильственные действия сексуального характера.