Фото - © Пресс-служба Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области

сегодня в 19:00

В Подмосковье рассказали о работе коммунальных служб 22 декабря

Снежный покров в некоторых муниципалитетах достигает 20 см (-5 см за сутки). В течение суток на улицы региона для выполнения работ по уборке придомовых территорий и общественных пространств выйдет более 1 тыс. единиц коммунальной техники и средств малой механизации, сообщила пресс-служба администрации городского округа.

По состоянию на 9:00 механизированная уборка проведена на 87% дворовых территорий региона.

Для обеспечения мобильности граждан, в первую очередь, убираются входные группы домов, лестничные пролеты, подъезды к контейнерным площадкам и тротуары. Далее работы проводятся на внутриквартальных проездах, парковках и детских площадках.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее призвал глав городских округов включиться в решение вопросов, имеющих важность для качества жизни, волнующих жителей.

«Глав я традиционно прошу включиться, изучив информацию по каждой территории, и взять ее в работу», — отметил Воробьев.