В Подмосковье рассказали о работе коммунальных служб 16 декабря

По данным тепловой карты осадков центра управления регионом Московской области обильный снегопад ожидается на территории городских округов: Химки, Мытищи, Ленинский, Пушкинский, Балашиха, Истра, Раменский. Температура воздуха на территории Московской области варьируется от -3 до 0 градусов. Снежный покров в некоторых муниципалитетах достигает 27 см, сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Подмосковья.

По состоянию на 8:00 на улицы региона для выполнения работ по уборке придомовых территорий и общественных пространств вышло 74% коммунальной техники и средств малой механизации, из них 506 — подметающих тракторов.

Для обеспечения мобильности граждан, в первую очередь, убираются входные группы домов, лестничные пролеты, подъезды к контейнерным площадкам и тротуары.

Далее внимание уделяется внутридворовым проездам, парковкам и детским игровым площадкам.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что усилия работы властей на территории должны быть направлены на то, что беспокоит людей. Так, на оперативных совещаниях обсуждаются актуальные вопросы, которые часто имеют сезонный характер.

«Усилия (властей — ред.) в то или иное время года должны быть направлены на то, что востребовано у людей, что их беспокоит», — считает Воробьев.