В Подмосковье рассказали о ходе модернизации систем тепло- и электроснабжения

Программа рассчитана до 2029 года. Состоит она из более 800 мероприятий, на нее планируется потратить 90 млрд рублей.

В рамках долгосрочной программы в Подмосковье реализуют в этом году 170 мероприятий на 12 млрд рублей. Это 38 котельных и 185 км тепловых сетей. Программа 2024 года состоит из 150 краткосрочных мероприятий.

«Мы идем по графику. Каждый объект у нас находится на контроле. Сегодня можно зафиксировать выполнение СМР на 53%. Идем с опережением на пять объектов», — сказал Сергей Воропанов на совещании губернатора Московской области Андрея Воробьева с руководящим составом правительства региона и главами округов.

Работы с опережением выполнены в Балашихе, Власихе, Дубне, Люберцах, Подольске, Серебряных Прудах, Ступине, Щелкове.

Однако есть муниципалитеты, где сроки сорвались — Долгопрудный, Егорьевск, Лыткарино, Одинцовский. Все объекты держат на ежедневном контроле, они должны завершить работы в кратчайшие сроки.

«Оба котла у меня уже на площадке. Один из двух котлов уже установлен, так как мы заранее подготовили и убрали нерабочий котел. Сегодня уже началась обвязка котла. Завтра у меня приходит теплообменник. То есть, все работы, даю гарантию, будут завершены до 15 октября. Я каждый день на объекте», — рассказал о ходе работ глава городского округа Серебряные Пруды Олег Павлихин.

В Одинцове тоже, несмотря на проседание по графику, работы идут полным ходом. Их планируется завершить до 1 ноября.

«Котельная старая в рабочем состоянии. Что касается 8% (готовности — ред.), у нас готово основание, подводка к блочно-модульной котельной. Как только она придет 3 октября, мы начнем ее монтировать и обязывать. До 1 ноября включим новую блочно-модульную котельную. Что касается ИФА РАН, где 5%, у нас там два котла работают, подают теплоноситель на МКД, мы меняем третий котел. Он приходит 30 сентября. Мы до 20 октября его запустим», — прояснил сложившуюся ситуацию глава Одинцовского округа Андрей Иванов.

Глава г. о. Егорьевск Дмитрий Вакулов также утверждает, что в его муниципалитете никаких срывов не намечается — приняты все необходимые меры.

«Никакого срыва не будет — однозначно. Все доделаем. 800 метров уже проложили. Материал приходит до 25 сентября. Так как это один и тот же подрядчик, который на поселке Новый, его людей мы там убрали — они ушли в Починки. Он усилит своими людьми и все доделает в срок. А в поселке Новый у нас другой субподрядчик. Надежный, который у нас уже два объекта сделал. До 30 сентября доделаем эту работу», — уточнил Вакулов.

В Лыткарине, по словам главы округа Константина Кравцова, тоже рисков нет. Все необходимые материалы находятся на объекте, людей достаточно. На этой неделе работы завершат.

В общей программе, по словам министра энергетики, нет никого в красной зоне — все идут в графике.

«Если посмотреть в целом на программу до 2029 года, то огромное количество мероприятий — 636. Мы уже приступили к реализации долгосрочной программы. 267 мероприятий мы начинаем в 2024 году. Из них уже опубликовано 200. Заключены контракты на проектные работы. Всего 195 км, 147 котельных подвергнутся модернизации», — добавил Воропанов.

Ранее Андрей Воробьев отметил, что подготовка к зиме всегда требует максимальной собранности ввиду ограниченности сезона. В регионе в плане тепло- и электроснабжения ведут большую системную работу.

«Эта работа не первый год идет у нас в Подмосковье. И следующие 3 года она будет еще более заметна — как в рамках региональной и муниципальной программ, так и в рамках концессий с „Газпромом“», — сказал Воробьев.