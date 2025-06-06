В Подмосковье рассказали, какой вред наносят использованные бахилы

Поддержание чистоты полов — важная составляющая сохранения гигиенических стандартов в помещениях. Однако использование бахил приводит к образованию отходов, которые затем попадают на подмосковные КПО, сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору региона.

Почему бахилы вредны

Материал – пластик

Большинство бахил изготавливаются из различных видов полиэтилена, который разлагается сотни лет. Каждое использование одноразовых бахил добавляет новую порцию пластика в окружающую среду.

Экологические отходы

Ежедневная утилизация тысяч бахил создает колоссальные объемы отходов, ухудшая состояние природы и угрожая жизни животных, которые могут пострадать от запутывания в пластике.

Легко проникая в реки и моря, бахилы губительно влияют на флору и фауну водных ресурсов. Частицы пластика, случайно проглоченные животными, становятся смертельно опасными.

В Подмосковье бахилы не принимаются на переработку как обычные отходы. Однако, если они упакованы в полипропиленовые капсулы или удалена резинка, то их можно сдать в пункты приема. Ознакомиться с точками сдачи вторсырья можно на официальном сайте министерства по содержанию и территорий и государственному жилищному надзору Московской области.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал важность вопросов экологии для региона.

Глава региона поручил активно информировать жителей Московской области об экологической ситуации.