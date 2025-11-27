В Подмосковье рассказали, как дают вторую жизнь старым электрическим кабелям

Из спутанных и тяжелых кабельных отходов можно получить чистейший медный гранулят и вторичную пластмассу, готовые к новому производственному циклу, сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору региона.

Процесс переработки — это многоэтапная технологическая цепочка:

Измельчение и сепарация — кабель сначала измельчают, а затем с помощью мощных воздушных потоков и вибрации полностью отделяют металлическую жилу от пластиковой изоляции. На выходе получают медный или алюминиевый гранулят чистотой не менее 99,5%.

Скальпировка — для плоских кабелей применяется более тонкая, почти ювелирная механическая работа, когда броня и изоляция аккуратно послойно снимаются, чтобы очистить ценную медную сердцевину.

Переработка пластмасс — пластиковая изоляция не отправляется на свалку. Ее измельчают, плавят и превращают в гранулы или агломерат через процессы агломерации и экструзии. Эти материалы становятся сырьем для новых изделий.

Переработка кабеля — это безотходная технология, которая создает полноценную систему экономики замкнутого цикла.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что экология является чувствительной темой для всех регионов и во многом связана с чистыми водоемами и структурой очистки. Он напомнил о реализации большой программы по модернизации очистных сооружений в Подмосковье.

Кроме того, губернатор сообщал, что в Подмосковье продолжат работы по очистке рек и озер, к выбору водоемов важно подключать жителей. Он поручил не церемониться с теми, кто загрязняет реки в регионе.