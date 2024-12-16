В Подмосковье рассказали, что делать, если были переданы ошибочные показания счетчиков
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Специалисты «МосОблЕИРЦ» разъясняют жителям Подмосковья о корректной передаче показаний приборов учета и что делать в случае, если были переданы ошибочные данные. Об этом сообщает пресс-служба МинЖКХ Подмосковья.
Как правильно передавать показания:
- Показания должны совпадать с цифрами на приборе учета, а данные по холодной и горячей воде не меняться местами.
- Вносить только целые числа, до запятой.
- Показания за текущий месяц не могут быть меньше предыдущих показаний.
Как исправить ошибочные показания
Если расхождения с реальными цифрами незначительны, достаточно в следующем месяце передать актуальные данные и начисления «выровняются» — плата будет рассчитана исходя из фактического объема потребления.
Если расхождения с реальными данными велики, нужно в период приема показаний обратиться к специалистам расчетного центра:
- очно — в любой клиентский офис «МосОблЕИРЦ» с заявлением и фотографией счетчика с актуальными показаниями;
- онлайн — направить обращение и фото счетчиков через личный кабинет или мобильное приложение «МосОблЕИРЦ Онлайн». В разделе «Отправить обращение» выберите «Показания приборов учета» — «Заявка на корректировку показаний». Срок рассмотрения заявки — 10 рабочий дней.
Изменить показания можно в текущем месяце, если их прием еще не завершился, либо в последующие периоды.
Если неверные показания уже приняты к расчетам, плата может быть пересчитана после того, как в «МосОблЕИРЦ» поступят актуальные данные.
Утончить период приема показаний можно в личном кабинете и в мобильном приложении МосОблЕИРЦ в разделе «Счетчики».
Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее подчеркнул, что жителей следует своевременно информировать о решении коммунальных проблем.
«Понимаем, насколько важно информировать жителей, насколько важно своевременно давать ответ на вопрос: когда будет решена та или иная проблема», — сказал Воробьев.