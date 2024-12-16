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В Подмосковье рассказали, что делать, если были переданы ошибочные показания счетчиков

Специалисты «МосОблЕИРЦ» разъясняют жителям Подмосковья о корректной передаче показаний приборов учета и что делать в случае, если были переданы ошибочные данные. Об этом сообщает пресс-служба МинЖКХ Подмосковья.

Как правильно передавать показания:

Показания должны совпадать с цифрами на приборе учета, а данные по холодной и горячей воде не меняться местами.

Вносить только целые числа, до запятой.

Показания за текущий месяц не могут быть меньше предыдущих показаний.

Как исправить ошибочные показания

Если расхождения с реальными цифрами незначительны, достаточно в следующем месяце передать актуальные данные и начисления «выровняются» — плата будет рассчитана исходя из фактического объема потребления.

Если расхождения с реальными данными велики, нужно в период приема показаний обратиться к специалистам расчетного центра:

очно — в любой клиентский офис «МосОблЕИРЦ» с заявлением и фотографией счетчика с актуальными показаниями;

онлайн — направить обращение и фото счетчиков через личный кабинет или мобильное приложение «МосОблЕИРЦ Онлайн». В разделе «Отправить обращение» выберите «Показания приборов учета» — «Заявка на корректировку показаний». Срок рассмотрения заявки — 10 рабочий дней.

Изменить показания можно в текущем месяце, если их прием еще не завершился, либо в последующие периоды.

Если неверные показания уже приняты к расчетам, плата может быть пересчитана после того, как в «МосОблЕИРЦ» поступят актуальные данные.

Утончить период приема показаний можно в личном кабинете и в мобильном приложении МосОблЕИРЦ в разделе «Счетчики».

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее подчеркнул, что жителей следует своевременно информировать о решении коммунальных проблем.

«Понимаем, насколько важно информировать жителей, насколько важно своевременно давать ответ на вопрос: когда будет решена та или иная проблема», — сказал Воробьев.