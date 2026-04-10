В Подмосковье расширили онлайн-сервисы по газоснабжению

Жители Подмосковья получили доступ к новым электронным услугам в сфере газоснабжения на региональном портале. Теперь онлайн можно подать заявку на установку, замену и опломбировку счетчиков, отключение оборудования и подписать документы без визита в офис, сообщает пресс-служба министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

«Одиннадцать электронных услуг в сфере газоснабжения собраны на одной странице регионального портала. Найти нужный сервис можно за пару кликов и сразу увидеть, какие еще опции доступны в цифровом формате. Еще один важный шаг для удобства пользователей – возможность онлайн подписывать договоры на техобслуживание и акты выполненных работ. Все делается в личном кабинете регпортала с помощью цифровой подписи – никаких визитов в офисы и бумажной волокиты», — отметила министр государственного управления, информационных технологий и связи Подмосковья Надежда Куртяник.

Услуги размещены в разделе «Услуги в сфере ЖКХ» — «Техобслуживание и ремонт газового оборудования в цифре» на главной странице портала. Среди новых сервисов — отключение газового оборудования от системы газоснабжения. В случае ремонта или замены плиты, бойлера или котла достаточно оставить онлайн-заявку, после чего мастер приедет в назначенный день.

Также дистанционно можно вызвать специалиста для установки, замены или опломбировки счетчиков газа. Акт выполненных работ подписывается с помощью простой электронной подписи: в день проведения работ код подтверждения поступит в личный кабинет и на телефон. Его необходимо сообщить сотруднику АО «Мособлгаз» для завершения процедуры.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что сегодня запрос на цифровизацию очень высокий.

«Практически все сегодня находятся в «Госуслугах». Добровольно вошли и зарегистрировались», — сказал Воробьев.