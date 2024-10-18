В Подмосковье проводят переход на электронное голосование в ГИС ЖКХ

Реализацию проекта по переходу на электронную систему голосования в ГИС ЖКХ обсудили в министерстве по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области. Участие в мероприятии приняли представители органов местного самоуправления и ГКУ МО «МФЦ», сообщает пресс-служба ведомства.

Ключевая тема встречи — голосование в ГИС ЖКХ через МФЦ.

Руководящий состав министерства подробно рассмотрел технические вопросы. Представители оператора разъяснили нюансы по процедуре голосования.

«Министерством заключено соглашение с МФЦ, в рамках которого доступ и консультационно-организационная помощь жителям для голосования обеспечена во всех подразделениях многофункциональных центров области. Это дает возможность собственникам, не имеющим технической возможности и не владеющим навыками использования системы ГИС ЖКХ, принять участие в голосовании», — отметил заместитель председателя правительства Московской области — министр по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области Владислав Мурашов.

Подробнее ознакомиться со сроками, порядком и преимуществами электронного голосования каждый желающий может на официальном сайте министерства.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявлял, что цифровизация позволяет людям с удобством получать государственные услуги, обращаться к властям, не выходя из дома. Перевод услуг в «цифру» дает возможность обеспечить комфорт для жителей региона.

Глава региона также отметил, что в области стоит задача обеспечить стабильность и выполнение всех тех приоритетных направлений, которые жители Подмосковья ожидают от властей.