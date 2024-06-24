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В Подмосковье проверено свыше 760 км тепловых сетей за неделю

На прошедшей неделе на контроль подмосковной аварийно-восстановительной службы было поставлено 300 технологических нарушений на объектах жизнеобеспечения региона, сообщает пресс-служба МинЖКХ Подмосковья.

Из 300 технологических сбоев 49 касались горячего водоснабжения, 20 — холодного, 229 — электроснабжения.

За неделю оперативные группы МОС АВС выполнили 276 выездов для участия в работе муниципальных комиссий по проведению гидравлических испытаний тепловых сетей. Проверено 763 км теплопроводов, обнаружено 96 утечек.

Всего с начала проведения гидроиспытаний в 56 муниципалитетах проверено 5 408 км тепловых сетей из 10 848 имеющихся в регионе, обнаружено 1 019 утечек. Выполнено 2002 выезда в муниципалитеты.

В результате проведенной работы из 57 муниципалитетов, где проводятся гидроиспытания, полностью тестирование теплопроводов проведено в городских округах Бронницы, Власиха (ЗАТО), Восход, Жуковский. Зарайск, Лотошино, Лыткарино, Серебряные Пруды, Электросталь.

Больше всего утечек выявлено в Подольске — 226, при проверке 20% имеющихся тепловых сетей.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее подчеркнул, что жителей следует своевременно информировать о решении коммунальных проблем.

«Понимаем, насколько важно информировать жителей, насколько важно своевременно давать ответ на вопрос: когда будет решена та или иная проблема», — сказал Воробьев.