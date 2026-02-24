В Подмосковье провели собеседования с замглав по ЖКХ

В правительстве Московской области прошли собеседования с кандидатами на должности заместителей глав муниципалитетов, курирующих сферу ЖКХ. Претендентам обозначили ключевые отраслевые и управленческие приоритеты и оценили их профессиональные компетенции, сообщает пресс-служба министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области.

Межведомственная комиссия провела встречи с кандидатами на должности заместителей глав муниципальных образований по вопросам жилищно-коммунального хозяйства. В ходе собеседований участникам обозначили основные задачи и направления работы.

В числе приоритетов — взаимодействие с региональным оператором капремонта для своевременной подготовки конкурсной документации и обеспечения выхода подрядчиков на объекты. Также обсуждались новые требования к работе муниципальных команд, включая кадровую политику и распределение административного ресурса, а также контроль за состоянием общедомового имущества — подвалов и технических этажей.

Ранее министр жилищно-коммунального хозяйства Московской области Кирилл Григорьев отмечал, что для эффективной работы необходима стабильная команда на местах. В регионе сформирован чек-лист профессиональных компетенций и проведена комплексная оценка действующих руководителей и новых кандидатов.

Особое внимание комиссия уделила готовности претендентов внедрять современные методики оценки и выстраивать взаимодействие с подрядчиками, жителями и руководством муниципалитетов. Подобные встречи проходят регулярно для усиления управленческих команд в сфере ЖКХ.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что необходимо максимально включиться в работу по поиску и найму персонала в сфере ЖКХ, так как наблюдается нехватка сотрудников.

«У нас очень заметно не хватает людей в каждом муниципалитете — все, что касается разнорабочих, а также работников ЖКХ и аварийных служб, и управляющих компаний», — сказал Воробьев.