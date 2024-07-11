В Подмосковье провели осмотр коммунальной техники

Инспекторы министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области провели осмотр спецтехники во всех городских округах региона с целью анализа оснащенности и предварительной готовности к зимнему сезону. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

«Всего на территории Московской области расположено порядка 150 баз коммунальной техники. Они включают в себя более 15 видов транспорта, среди них: самосвалы, погрузчики и дорожные машины. Наши инспекторы посетили все базы Подмосковья и осмотрели их на предмет готовности к осенне-зимнему периоду. Они указали МБУ на недостатки в содержании техники, чтобы все они были своевременно устранены», — рассказал зампредседателя правительства Московской области — министр по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области Владислав Мурашов.

Самые укомплектованные коммунальным транспортом базы расположены в городских округах — Подольск, Истра, Серпухов, Одинцово, Красногорск и Балашиха.

Одним из ключевых условий для обеспечения бесперебойного функционирования муниципальных служб и поддержания чистоты на территории региона — содержание спецтехники в нормативном состоянии.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.

Также глава региона ранее заявлял, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.