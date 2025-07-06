Роспотребнадзор создал горячую линию для помощи потребителям при задержке рейсов

Роспотребнадзор запустил горячую линию по правам потребителей при задержке, переносе и отмене рейсов. Об этом журналистам рассказали в пресс-службе ведомства, сообщает РИА Новости .

Россияне могут задать любые вопросы на эту тему. Специалисты расскажут, есть ли возможность поменять билет, как вернуть за него средства и должен ли перевозчик предоставить моральную компенсацию.

Консультации предоставляются бесплатно. В Роспотребнадзоре рассказали, что в случае задержки рейса потребитель может отказаться от перелета и получить полный возврат средств. Это правило распространяется, в том числе и на невозвратные билеты.

Еще у клиента есть возможность потребовать у авиакомпании возместить все убытки, с которыми он столкнулся из-за задержки рейса. Речь идет, в том числе о пропущенных поездах и сорванных экскурсиях.