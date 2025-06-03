В Подмосковье провели более 4 тыс комплексных работ на сетях водоснабжения

За прошедший месяц сотрудники «Коммунальных систем» Московской области провели мероприятия по поддержанию и развитию коммунальной инфраструктуры региона. Об этом сообщает пресс-служба МинЖКХ региона.

В частности, восстановлена проходимость 1 669 участков внутриквартальных канализационных сетей. Ежедневно осуществляется контроль и обслуживание временных станций перекачивания сточных вод в городах Куровское, Лосино-Петровский и деревне Губино.

В Орехово-Зуевском округе проведены восстановительные работы на сетях водоснабжения города по улицам Парковская, Лопатина и на Центральном бульваре, а также района в городах Ликино-Дулево, Дрезна, Куровское и населенных пунктах Давыдово, Запрудное и Чистое Южное.

В Павлово-Посадском округе начался капитальный ремонт магистрального водовода в центральной части города — от проезда БЖД до улицы Герцена, проведены работы по восстановлению водопроводных сетей в деревнях Крупино, Гора, Грибаново, селе Рахманово и на улице Святого Константина в Электрогорске.

В Богородском округе заменено 18 м водопровода на улице Радченко в Ногинске, отремонтированы и очищены водопроводные колодцы в Ногинске, Электроуглях, Старой Купавне, в населенных пунктах Большое Буньково и Обухово.

На территории Шатуры в Рошале на КНС отремонтировали два насоса с полной заменой валов и подшипников. А в селе Бакшеево переложено 30 метров канализационных сетей.

В городском округе Электросталь на улице 8 марта заменен участок канализационного коллектора длиной 4 м и промыты 7 участков коллекторов города.

В муниципальном округе Егорьевск продолжаются мероприятия по реконструкции первой камеры переключения правой ветки магистрального коллектора Егорьевск-Воскресенск.

Всего за месяц выполнен текущий ремонт, профилактические осмотры и обслуживание оборудования на 372 объектах коммунальной инфраструктуры — водозаборных узлах, скважинах, насосных станциях и очистных сооружениях. Восстановлена целостность 40 колодцев инженерных коммуникаций, проведено благоустройство территорий после земляных работ.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что в каждом, без исключения, муниципалитете Подмосковья, в каждом городе реализуется самая масштабная за всю историю модернизация электро-, тепло- и водоснабжения.

Губернатор отметил, что эти 3 магистральные темы четко, ясно и подробно отражены в национальной цели президента РФ Владимира Путина и являются приоритетным национальным проектом.

«То есть в канве идеологии указа президента мы реализуем масштабную программу. Что такое масштабная программа, для каждого муниципалитета должно быть понятно», — сказал Воробьев.