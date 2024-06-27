В Подмосковье проведено переустройство высоковольтных объектов для магистрали

В ходе переустройства воздушной линии 110 кВ «Видное-Расторгуево» и кабельно-воздушной линии 110 кВ «Видное-Пахра» энергетиками выполнен демонтаж двух промежуточных железобетонных опор и одной анкерной решетчатой, установка трех современных многогранных опор, две из которых — анкерные. Также осуществлен подвес 3,5 км провода и 580 метров грозозащитного троса. При монтаже провода использованы современные полимерные изоляторы с индикаторами пробоя, изолированные шлейфы анкерных опор, спиральная арматура. Также на ЛЭП смонтированы птицезащитные устройства для предотвращения гибели пернатых и порчи энергооборудования.

На пересечении с будущей магистралью на грозозащитный трос установлены шары-маркеры, а на нижние провода ЛЭП — дополнительно — системы ночной светомаркировки. Данные меры позволяют дополнительно визуализировать провод, тем самым обеспечивая его сохранность от внешних воздействий.

При проведении работ по переносу ЛЭП специалисты успешно справились со сложностями на участках мостовой переправы и оживленной автодороги на стыке населенных пунктов Дыдылдино и Пуговичино Ленинского городского округа.

Все мероприятия по переустройству высоковольтных линий электропередачи выполнены в плановые сроки, несмотря на сложные погодные условия, тем самым обеспечена возможность строительства скоростной дороги (предельная скорость 120 км/ч) длиной около 45 км, которая пройдет по территории Ленинского городского округа, а также городских округов Лыткарино и Люберцы, соединив Варшавское и Носовихинское шоссе. Автомагистраль станет ближайшим дублером МКАД и будет способствовать ее разгрузке.

В Московской области по поручению губернатора Подмосковья Андрея Воробьева проводится программа повышения надежности электроснабжения.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.