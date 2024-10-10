В Подмосковье прошло заседание регионального штаба по теплоснабжению

В правительстве Московской области под руководством вице-губернатора Евгения Хромушина состоялось заседание регионального штаба по формированию мероприятий по модернизации объектов теплоснабжающего комплекса. Об этом сообщает пресс-служба министерства энергетики Московской области.

«Сегодня в традиционном формате регионального штаба рассмотрели вопросы развития теплоснабжения, которые требуют особого внимания. Для принятия эффективных решений в работе штаба принимают участие представители различных областных министерств и ведомств, администраций городских округов, Прокуратуры Московской области, ресурсоснабжающие и электросетевые организации. Период подготовки к отопительному периоду мы прошли, пуск тепла в регионе уже начался, тем не менее, мероприятия по модернизации теплоснабжающего хозяйства будут продолжаться в этом и последующие годы с тем, чтобы сократить степень износа коммунальной инфраструктуры и обеспечить жителей Подмосковья качественным теплоснабжением», – отметил Хромушин.

На штабе заслушали доклады глав г. о. Дзержинский, Ступино, Павловский-Посад, а также глава ООО «Газпром теплоэнерго МО» доложил о мероприятиях по усилению надежности электроснабжения в округах, где организации работает в Подмосковье в теплоэнергетике по концессии.

Первый вопрос на повестке — капитальный ремонт магистральной теплотрассы М-5 в г. о. Дзержинском. Ранее по решению Губернатора Московской области А. Ю. Воробьева из резервного фонда региона были выделены средства на капитальный ремонт тепломагистрали, которые составили порядка 750 млн рублей. В ходе штаба представители администрации г. о. Дзержинского подняли вопрос о необходимости увеличения объема работ и, соответственно, стоимости капремонта М-5 для того, чтобы максимально надежно обеспечить жителей теплом и горячей водой. Работы проводятся без отключения потребителей. До конца года планируется завершить все мероприятия и переключить потребителей со старой сети на новую.

В ходе штаба участники также обсудили вопросы теплоснабжения р. п. Михнево в г. о. Ступино. Так, в Госпрограмму предложено включить мероприятия по замене теплообменников на котельной, обслуживающей поселок. Также в 2027 году в населенном пункте планируется построить новую блочно-модульную котельную.

Помимо этого, участники штаба обсудили вопросы передачи тепловых сетей и объектов ЖКХ ООО «Спецэнергомаш» в собственность муниципалитета в г. о. Павловский Посад, а также мероприятия по повышению категории надежности электроснабжения теплоснабжающих объектов, обслуживаемых компанией «Газпром теплоэнерго Московская область». Решения по данным вопросам будут приняты в самое ближайшее время.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.

Также глава региона ранее заявлял, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.