Фото - © Источник: пресс-служба Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области

сегодня в 13:36

В Подмосковье прошло совещание по вопросу модернизации отрасли

Заместитель председателя областного правительства — министр по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области Владислав Мурашов совместно с министром жилищно — коммунального хозяйства Московской области Антоном Велиховским посетил комплексы по переработке отходов «Юг», расположенный в Коломенском городском округе, и «Дон» — в Каширском городском округе. Об этом сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору региона.

«В рамках посещения КПО была проведена комплексная проверка. Совместно с коллегами обсудили ход работ, проинспектировали механизм на сортировочной линии и провели установочное совещание с руководителями предприятий, в рамках которого обсудили проблемные вопросы, дали оценку производственных работ, выполняемых на КПО. Важный вопрос сегодняшней повестки — неукоснительность соблюдения экологических норм», — сообщил Владислав Мурашов.

На территории Подмосковья работает 11 комплексов по переработке отходов. Они специализируются на приеме и сортировке мусора. Помимо этого, особое внимание уделяется процессу компостирования.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее заявлял, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.