В Подмосковье прошли собеседования на должность замглав по вопросам ЖКХ

В областном правительстве продолжается работа по подбору квалифицированных кадров на позиции заместителей глав по вопросам ЖКХ. Об этом сообщает пресс-служба МинЖКХ Подмосковья.

Работа проводится в рамках межведомственных собеседований в составе:

заместителя председателя правительства Московской области-министра по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области Владислава Мурашова;

министра ЖКХ Московской области Кирилла Григорьева;

министра энергетики Подмосковья Сергея Воропанова;

директора областного учебного центра Ирины Корепановой.

В ходе очередного заседания комиссия оценила квалификацию 4 заместителей глав из Власихи, Черноголовки, Егорьевска и Зарайска.

«Для эффективной работы необходима стабильная команда на местах. Поэтому мы создали чек-лист профессиональных компетенций и провели комплексную оценку как действующих руководителей, так и новых кандидатов. С начала этой работы совместно с коллегами уже провели более 60 собеседований, по итогу которых определили, где необходимы кадровые перемены и вместе с главами приняли соответствующие решения для укрепления муниципального звена», — сказал Кирилл Григорьев.

Среди ключевых критериев оценки:

1 оперативная реакция на обращения жителей;

2 владение современными информационными системами для автоматизации процессов управления ЖКХ;

3 реализация отраслевых проектов;

4 подбор и управление персоналом.

Цель этой кадровой работы — формирование сильной команды отраслевых руководителей на местах, способных проактивно отвечать современным вызовам и принимать грамотные решения в любой ситуации.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал президенту России Владимиру Путину, что в течение ближайших 5 лет в регионе модернизация ЖКХ коснется 60% населения.

«Что касается модернизации ЖКХ, а именно теплоснабжения, водоснабжения, то у нас отдельная большая программа, смысл которой за 5 лет радикально модернизировать и сети, и котельные. Это коснется порядка 60% населения», — подчеркнул Воробьев.