В Подмосковье прошла выездная открытая трибуна по вопросам ЖКХ

Выездное расширенное заседание комитета по строительной политике, энергетике и жилищно-коммунальному хозяйству Мособлдумы состоялось в Одинцовском г. о. под руководством председателя комитета Олега Гаджиева. Об этом сообщает пресс-служба МинЖКХ Подмосковья.

Участие в мероприятии приняли советник министра ЖКХ Московской области Игорь Тимофеев, депутаты Мособлдумы, генеральный директор фонда капитального ремонта региона Дмитрий Сватковский, председатель координационного совета ассоциации председателей советов МКД региона Олеся Тыщенко, генеральный директор управления технического надзора капитального Михаил Чебриков и более 70 неравнодушных граждан.

Дмитрий Сватковский рассказал участникам о реализации региональной программы капремонта общего имущества многоквартирных домов, а также о ключевых изменениях в фонде.

Одно из них — муниципальные штабы по капремонту в состав которых входят собственники, председатели МКД, представители общественности, главы округов, прокуроры. Сотрудники фонда также регулярно встречаются и взаимодействуют с жителями на местах.

Участники также обсудили вопросы:

формирования плана краткосрочного ремонта на 2026–2028 годы;

контроля подрядных организаций при выполнении работ;

информирования жителей о ходе капремонта.

В рамках выездного заседания комиссия проконтролировала процесс мероприятий по замене коммуникаций газоснабжения в МКД деревни Акулово.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в Подмосковье будет реализована беспрецедентно большая программа по модернизации теплоснабжения.

«Мы по темпу, по ходу реализации этой программы, знаю, что многие успешно включились: и главы, и наши подрядчики, — мы контролируем и их, и в части количества людей на объектах, и в части своевременной закупки материалов, физики выполнения работ», — сказал губернатор.