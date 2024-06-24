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В Подмосковье прошла проверка подготовки четырех военных городков к зиме

В рамках комплекса мероприятий по подготовке коммунальной инфраструктуры к работе в предстоящий осенне-зимний период 2024–2025 года, специалисты подмосковной аварийно-восстановительной службы организовали проверку хода работ в военных городках, расположенных в регионе. Очередные контрольные мероприятия прошли в четырех населенных пунктах, сообщает пресс-служба МинЖКХ Подмосковья.

Всего проверки проведены в военных городках, расположенных в Сергиево-Посадском округе, Егорьевске, Ступине и Истре.

Особое внимание уделяется оценке хода подготовки котельных, сетей горячего и холодного водоснабжения, водоотведения. Также проверяется состояние жилого фонда, придомовой территории, работа по вывозу мусора, наличие нормативной документации и аварийно-ремонтных формирований.

Готовность населенных пунктов к зиме составляет от 1 до 40%. На основании результатов проверки составлены соответствующие акты, выданы рекомендации. Повторная проверка готовности военных пройдет в августе 2024 года.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее подчеркнул, что жителей следует своевременно информировать о решении коммунальных проблем.

«Понимаем, насколько важно информировать жителей, насколько важно своевременно давать ответ на вопрос: когда будет решена та или иная проблема», — сказал Воробьев.