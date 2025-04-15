В Подмосковье прошла лекция по управленческим навыкам
Фото - © источник: пресс-служба Министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области
Заместитель генерального директора АО «РТ Дом Ком» — Алексей Сергеевич Игнатов провел очередное занятие для студентов базовой кафедры министерства ЖКХ Московской области МГИМО. Об этом сообщает пресс-служба МинЖКХ Подмосковья.
Так, компания занимается цифровой трансформацией городской среды, что включает в себя внедрение передовых технологий в сфере жилищно-коммунального хозяйства.
Тема лекции — «Теория и практика принятия управленческих решений».
В ходе занятия слушатели узнали о формировании ключевых принципов управления и возникновения базовых управленческих решений. Спикер поделился опытом, представив конкретные проекты, иллюстрирующие применение различных подходов и методов принятия эффективных решений.
На встрече также был затронут вопрос влияния современных технологий — социальных сетей и искусственного интеллекта — на процесс выработки стратегических решений руководителями компаний различного уровня.
Лекция прошла в рамках магистерской программы «Управление городской инфраструктурой и развитием территорий».
Дополнительную информацию о программах магистратуры и условиях поступления возможно получить на официальном сайте учебного заведения.
Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее сообщал, что в ближайшие годы в Подмосковье запланирована масштабная реконструкция сетей ЖКХ.
«Комплексная программа с «Газпромом» позволяет нам модернизировать в различных городах систему ЖКХ», — сказал Воробьев.