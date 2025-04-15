В Подмосковье прошла лекция по управленческим навыкам

Заместитель генерального директора АО «РТ Дом Ком» — Алексей Сергеевич Игнатов провел очередное занятие для студентов базовой кафедры министерства ЖКХ Московской области МГИМО. Об этом сообщает пресс-служба МинЖКХ Подмосковья.

Так, компания занимается цифровой трансформацией городской среды, что включает в себя внедрение передовых технологий в сфере жилищно-коммунального хозяйства.

Тема лекции — «Теория и практика принятия управленческих решений».

В ходе занятия слушатели узнали о формировании ключевых принципов управления и возникновения базовых управленческих решений. Спикер поделился опытом, представив конкретные проекты, иллюстрирующие применение различных подходов и методов принятия эффективных решений.

На встрече также был затронут вопрос влияния современных технологий — социальных сетей и искусственного интеллекта — на процесс выработки стратегических решений руководителями компаний различного уровня.

Лекция прошла в рамках магистерской программы «Управление городской инфраструктурой и развитием территорий».

Дополнительную информацию о программах магистратуры и условиях поступления возможно получить на официальном сайте учебного заведения.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее сообщал, что в ближайшие годы в Подмосковье запланирована масштабная реконструкция сетей ЖКХ.

«Комплексная программа с «Газпромом» позволяет нам модернизировать в различных городах систему ЖКХ», — сказал Воробьев.