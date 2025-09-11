В Подмосковье прошел первый межрегиональный энергетический форум

В доме правительства Московской области прошел первый межрегиональный энергетический форум «Решения для нового технологического уклада». Мероприятие объединило лидеров отрасли, представителей российских и международных компаний, научных центров и органов власти для выработки решений по повышению надежности энергосистем, развитию интеллектуальной инфраструктуры и кадрового потенциала. Об этом сообщает пресс-служба Минэнерго Подмосковья.

Форум открыл приветственной речью министр энергетики Российской Федерации Сергей Цивилев.

Он подчеркнул: «Электроэнергетика — это фундамент и кровеносная система нового технологического уклада. Без надежного и доступного энергоснабжения невозможны ни цифровая трансформация, ни роботизация, ни развитие искусственного интеллекта. Именно поэтому наша ключевая задача сегодня — выстроить эту основу качественно, эффективно и, что самое главное, суверенно. Тот, кто первым освоит и возглавит этот переход, получит решающее конкурентное преимущество на десятилетия вперед. У такого государства — большое технологическое будущее. Наша цель — чтобы этим государством стала Россия».

В рамках деловой программы Форума участники обсудили широкий круг вопросов: повышение надежности электроснабжения на примере опыта различных регионов, внедрение инновационных разработок для потребителей, применение технологий мониторинга и диагностики, включая представленные китайскими партнерами, влияние искусственного интеллекта на электроэнергетику и многое другое.

«Сегодня в зале собрались ключевые фигуры в сфере энергетики, люди, которые отвечают за то, чтобы у человека в доме горела лампочка, чтобы на предприятии стабильно работали станки, зимой работали котельные, а насосы бесперебойно подавали чистую воду. Мы очень дорожим партнерством с министерством энергетики, «Россетями», совместно реализуем большие программы, которые гарантируют надежное энергоснабжение. Мир меняется, объем энергопотребления постоянно растет, поэтому мы сегодня собрались, чтобы найти умные решения, рассмотреть предложения регионов, наших ресурсоснабжающих организаций, поправки в нормативку, федеральные законы, направленные на модернизацию всего электросетевого хозяйства. Это напрямую касается жизни человека, работы предприятий и т. д. Цель нашего форума — подготовить предложения, которые позволят еще более оперативно реагировать на аварию, если она есть. Сегодня в зале и те, кто производит датчики, и те, кто администрирует это, в том числе с помощью искусственного интеллекта. Ну и, конечно, ключевое — это кадры. Их подготовка — одна из серьезных задач, которые перед нами стоят», — сказал губернатор Московской области Андрей Воробьев.

Итогом форума стали предложения в резолюцию, содержащие конкретные инициативы по развитию энергоотрасли. Например, в части тарифного регулирования было предложено заменить подход к оплате технологического присоединения к электросетям для застройщиков жилья и бизнеса. Это позволило бы сделать плату более экономически обоснованной и справедливой, снизив нагрузку на тарифы для остальных потребителей.

Выдвинуты инициативы в отношении новых норм проектирования: по итогам проведенных в Подмосковье расчетов было предложено изменить коэффициент набора нагрузки для индивидуальных жилых строений с 0,4 до 0,59. Существующие нормы устарели и не учитывают реальное энергопотребление, особенно в зимний период, что ведет к перегрузкам и авариям. Данная мера увеличит расчетную мощность, которую сетевая организация должна обеспечить для новых абонентов, в 1,5 раза, что повысит надежность системы.

Важнейшее направление — повышение надежности электроснабжения. В Подмосковье были проведены расчеты, которые показали: существующие нормы устарели и не соответствуют реальному энергопотреблению. Особенно зимой, когда люди включают обогреватели, теплые полы и много других приборов. Из-за этого происходит перегрузка и, как следствие, аварии. Поэтому подключение новых абонентов должно производиться по обновленным требованиям. Расчетную мощность, которую сетевая организация должна будет обеспечить для новых абонентов, предлагается увеличить в 1,5 раза.

Помимо этого, предложено ужесточить требования к территориальным сетевым организациям (ТСО), ввести четвертую, «гибкую» категорию надежности электроснабжения, а также принять меры по снижению количества бесхозяйных и «необслуживаемых» сетей в садоводческих некоммерческих товариществах (СНТ).

Все это направлено на укрепление суверенитета России и создание условий для перехода к новому технологическому укладу.

«На Форуме мы сознательно посмотрели на энергетику через призму обычного человека. Для него это не программы и нормативы, а свет и тепло в доме, работающая школа и больница, устойчивая экономика региона. Именно поэтому надежность сетей, внедрение новых решений и подготовка кадров звучали как ключевые приоритеты. В обсуждениях прозвучали конкретные предложения — от пересмотра коэффициентов нагрузки до закрепления резервных центров питания и ужесточения критериев для сетевых организаций. Более 70 инициатив предложили для включения в резолюцию участники форума. Это не формальность, а реальный результат серьезного разговора, который станет основой для практических решений», — сказал министр энергетики Московской области Сергей Воропанов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул, что на территории Московской области важно обновить систему электроснабжения.

«Знаю, что Мособлэнерго и «Россети МР» реализуют программу. Вместе с тем прошу своевременно также об этом говорить и обращать внимание на те моменты, которые требуют особого внимания», — сказал губернатор.