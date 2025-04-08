В Подмосковье прошел II этап форума «Область компетенций»

сегодня в 13:27

Второй этап форума управления городским хозяйством «Область компетенций» отметили образовательной деловой игрой с использованием компьютерного симулятора на базе инновационного центра «Сколково». В мероприятии приняли участие члены правительства региона, представители профильных министерств и отраслевые заместители глав муниципалитетов. Об этом сообщает пресс-служба МинЖКХ Подмосковья.

Участников поделили на 12 команд по 6 человек. Каждой из них был предложен виртуальный регион, в котором игроки получили свои «полномочия» — управление городской инфраструктурой, наукой и образованием, ЖКХ.

Министр ЖКХ Московской области Кирилл Григорьев выступил с приветственным словом и отметил, что подобные мероприятия — наиболее эффективные площадки для обмена опытом и общения специалистов отрасли.

Цель обучения — повышение квалификации в области стратегического планирования и управления ресурсами.

Команды проанализировали отчетность, распределили кадровые и территориальные ресурсы, а также обозначили целевые показатели, которые улучшат жизнь в «их» регионе.

В завершении сессий каждая команда представила свой субъект и стратегию его развития на ближайшие 5 лет.

В Московской области удалось много достичь в развитии сферы жилищно-коммунального хозяйства, эту работу следует продолжать, заявил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

Он подчеркнул, что власти региона постоянно занимаются вопросами, касающимися качества жизни людей.