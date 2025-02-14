Фото - © Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору

сегодня в 12:16

В Подмосковье пройдет серия акций по раздельному сбору отходов 15 и 16 февраля

Жителей Московской области приглашают на мероприятия по раздельному сбору отходов. Сдать ненужные вещи в разных городских округах можно 15 и 16 февраля, сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору региона.

15 февраля акции пройдут:

Раменский м. о.

Адрес: Быково, Школьный тупик, д. 1А.

Время: с 12:00 до 15:00.

Адрес: ул. Гурьева, д. 15, к. 1.

Время: с 11:00 до 13:00.

г. о. Долгопрудный

Адрес: г. Долгопрудный, ул. Набережная, д. 35.

Время: с 12:00 до 13:30.

г. о. Ленинский

Адрес: пос. Совхоза им. Ленина, д. 20Б.

Время: с 10:00 до 10:20.

Адрес: пос. Развилка, д. 29А.

Время: с 10:30 до 10:50.

Адрес: Римский пр, д. 5, с1.

Время: с 11:00 до 11:20.

г. о. Люберцы

Адрес: Люберцы, ул. Митрофанова, д. 22 (Наташинский парк).

Время: с 12:00 до 15:00.

Адрес: Томилино, ул. Плеханова, д. 15 (Парк сказок).

Время: с 12:00 до 15:00.

г.о Фрязино

Адрес: ул. Комсомольская, д. 17.

Время: с 11:00 до 13:00.

м. о. Чехов

Адрес: ул. 8 Марта, д. 1А.

Время: с 10:00 до 10:50.

16 февраля акции пройдут:

г. о. Домодедово

Адрес: ул. Тихая, д. 27.

Время: с 11:00 до 13:00.

Богородский г. о.

Адрес: пос. Зеленый, ул. Школьная, д. 48.

Время: с 11:00 до 12:30.

г. о. Пушкино

Адрес: на парковке ТЦ «Акварель».

Время: с 12:00 до 14:00.

г. о. Щелково

Адрес: ул. Талсинская, д. 64.

Время: с 12:00 до 14:00.

Все отходы нужно приносить в чистом и отсортированном виде. Напомним, организаторы приветствуют помощь волонтеров.

Главная цель мероприятий — вовлечение жителей в экологическую повестку.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее поручил пресекать незаконные навалы строительного мусора и жестко наказывать нарушителей.

«Там, где обнаруживаются свалки, должны быть камеры и неотвратимое наказание. Без этого мы не победим», — сказал Воробьев.