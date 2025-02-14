В Подмосковье пройдет серия акций по раздельному сбору отходов 15 и 16 февраля
Фото - © Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору
Жителей Московской области приглашают на мероприятия по раздельному сбору отходов. Сдать ненужные вещи в разных городских округах можно 15 и 16 февраля, сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору региона.
15 февраля акции пройдут:
Раменский м. о.
- Адрес: Быково, Школьный тупик, д. 1А.
Время: с 12:00 до 15:00.
- Адрес: ул. Гурьева, д. 15, к. 1.
Время: с 11:00 до 13:00.
г. о. Долгопрудный
- Адрес: г. Долгопрудный, ул. Набережная, д. 35.
Время: с 12:00 до 13:30.
г. о. Ленинский
- Адрес: пос. Совхоза им. Ленина, д. 20Б.
Время: с 10:00 до 10:20.
- Адрес: пос. Развилка, д. 29А.
Время: с 10:30 до 10:50.
- Адрес: Римский пр, д. 5, с1.
Время: с 11:00 до 11:20.
г. о. Люберцы
- Адрес: Люберцы, ул. Митрофанова, д. 22 (Наташинский парк).
Время: с 12:00 до 15:00.
- Адрес: Томилино, ул. Плеханова, д. 15 (Парк сказок).
Время: с 12:00 до 15:00.
г.о Фрязино
- Адрес: ул. Комсомольская, д. 17.
Время: с 11:00 до 13:00.
м. о. Чехов
- Адрес: ул. 8 Марта, д. 1А.
Время: с 10:00 до 10:50.
16 февраля акции пройдут:
г. о. Домодедово
- Адрес: ул. Тихая, д. 27.
Время: с 11:00 до 13:00.
Богородский г. о.
- Адрес: пос. Зеленый, ул. Школьная, д. 48.
Время: с 11:00 до 12:30.
г. о. Пушкино
- Адрес: на парковке ТЦ «Акварель».
Время: с 12:00 до 14:00.
г. о. Щелково
- Адрес: ул. Талсинская, д. 64.
Время: с 12:00 до 14:00.
Все отходы нужно приносить в чистом и отсортированном виде. Напомним, организаторы приветствуют помощь волонтеров.
Главная цель мероприятий — вовлечение жителей в экологическую повестку.
Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее поручил пресекать незаконные навалы строительного мусора и жестко наказывать нарушителей.
«Там, где обнаруживаются свалки, должны быть камеры и неотвратимое наказание. Без этого мы не победим», — сказал Воробьев.