В Подмосковье проходит масштабный ремонт дворовых территорий

В Балашихе началась реализация муниципальной программы по ремонту дворовых территорий, которая направлена на улучшение качества жизни жителей городского округа. На сегодняшний день работы уже активно ведутся на трех дворовых участках, что является важным шагом к созданию комфортной городской среды. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Одним из объектов, где проводятся работы, является двор по адресу: г. Балашиха, ул. Советская, д. 7а, пр. Ленина, д. 7/1. Здесь уже выполнены мероприятия по кронированию скелетных веток деревьев и вырубке аварийных деревьев, что значительно повысит безопасность жителей и улучшит внешний вид двора. В настоящее время работы по ремонту тротуара из плиточного покрытия завершены на 70%. В ближайшие дни планируется приступить к ремонту проезда, что сделает передвижение по территории более удобным и безопасным.

Завершение благоустройства двора будет включать установку новой детской игровой площадки площадью 250 квадратных метров. Работы по демонтажу старого игрового оборудования уже начались. Ремонт дворовых территорий не только улучшает эстетический облик города, но и создает комфортные условия для проживания. Новые площадки для игр и отдыха станут местом притяжения для семей с детьми, а обновленные тротуары и проезды обеспечат безопасность пешеходов и автомобилистов.

Как ранее сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев, дороги и благоустройство лидируют в топе по позитивным изменениям в Подмосковье по результатам опроса жителей.

«Мы провели масштабный опрос, чтобы еще раз убедиться, какие перемены люди заметили в своем городе и что, по их мнению, важно менять», — сказал Воробьев.