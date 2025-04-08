В Подмосковье продолжают масштабно обновлять коммунальную инфраструктуру

В Подмосковье полным ходом идет масштабная программа модернизации теплоснабжения. Работы, призванные значительно улучшить качество предоставляемых жителям коммунальных услуг, проводятся во всех муниципалитетах региона. Ключевые направления программы — замена устаревших теплосетей, реконструкция котельных, строительство новых источников теплоснабжения и внедрение цифровых технологий в отрасль. Об этом сообщает пресс-служба Минэнергетики Подмосковья.

Всего в 2025 году в Московской области по региональной Госпрограмме запланирована реализация почти 600 мероприятий по модернизации теплоснабжающего хозяйства, включающих в себя ремонт, реконструкцию и строительство более 200 котельных и свыше 450 км тепловых сетей.

К примеру, в городском округе Черноголовка в этом году запланирована реализация 12 мероприятий по модернизации 2 котельных и 10 участков теплосетей на сумму более 600 млн рублей.

Теплоэнергетики выполнят капитальный ремонт котельной в с. Макарово. На объекте, обеспечивающем отоплением и горячей водой 29 многоквартирных домов (600 человек) и 3 социальных объекта, три действующих котла заменят на новые, современные. Также будет капитально отремонтирована котельная на ул. Технической в г. о. Черноголовка — это крупный объект, обслуживающий 110 многоквартирных домов (более 22 тыс. жителей) и 24 соцобъекта. В результате ремонта потребители получат более надежное тепло и горячую воду.

Уже начаты ремонтные работы на тепловых сетях муниципалитета. Сегодня жители могут их наблюдать на проезде Строителей, ул. Объездной, Первой улице. Также в течение года ремонт теплосетей пройдет на ул. Лесной, ул. Центральной, ул. Соединительной, ул. Коммунальной, ул. Технической, Школьном бульваре, Третьем проезде. Всего специалисты капитально отремонтируют более 4,2 км сетей.

Выполнение всех работ контролируют проектные команды — нововведение этого года. Ранее министр энергетики Московской области Сергей Воропанов отмечал, что внедренный в 2025 году проектных подход при реализации мероприятий по теплоснабжению позволяет эффективно планировать, управлять и контролировать процессы. Каждый объект — это отдельный проект со своим графиком, задачами и ответственными лицами, работающими на единый результат — обеспечение жителей Подмосковья бесперебойным теплом и горячей водой.

Также губернатор региона Андрей Воробьев ранее отметил, что всё, что связано с жизнью человека, с самым необходимым (водой, теплом, чистотой, электроснабжением) должно быть на уровне.