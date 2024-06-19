В Подмосковье продолжается снос незаконных построек

Администрация городского округа Красногорск выявила объект самовольного строительства. Он был построен с нарушениями градостроительного законодательства в селе Петрово-Дальнее в охранной зоне культурного наследия федерального значения. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления региональной безопасности Московской области.

Красногорский городской суд 2 марта 2023 года удовлетворил иск Красногорской администрации и признал объект самовольной постройкой. Он также обязал собственников привести земельный участок в соответствие с видом разрешенного использования: снести самовольно возведенное строение. На этот объект от местных жителей поступали жалобы, поэтому сейчас исполнение судебного решения о сносе находится на контроле Главного управления региональной безопасности Московской области.

В Подмосковье контролирующие органы продолжают выявлять здания, собственники которых продают гражданам на Циан или Авито доли в частных домах с земельными участками по ценам ниже рыночных. При этом, продавцы сознательно утаивают от покупателей такие юридически важные факты, как отсутствие разрешения на строительство, наличие других собственников, несоответствие вида разрешенного использования земли и т. д.

В Красногорске жертвами такого продавца стали более 30 граждан. В отношении собственника земельного участка УМВД России по г. о. Красногорск возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ — Мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере или повлекшее лишение права гражданина на жилое помещение.

Красногорское районное отделение судебных приставов и Красногорская администрация в рамках исполнительного производства в июне 2024 года смогли принудить собственников исполнить судебное решение и начать снос объекта за счет собственных средств.

Поскольку вопрос самовольного строительства остается актуальным, Правительство Московской области продолжает принимать меры по борьбе с незаконными постройками.

Ранее Андрей Воробьев сообщил, что программу переселения из аварийного жилья планируют завершить в регионе досрочно.

Также по поручению губернатора в регионе выявляют и ликвидируют самострои, недострои и аварийные строения.