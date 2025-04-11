В Подмосковье продолжается отбор инфраструктуры ЖКХ для модернизации

Под председательством министра жилищно-коммунального хозяйства Московской области Кирилла Григорьева в областном правительстве прошла серия межведомственных штабов по модернизации объектов водоснабжения и водоотведения в муниципалитетах. Об этом сообщает пресс-служба МинЖКХ Подмосковья.

В состав рабочей группы вошли:

представители министерства ЖКХ Московской области, Минчистоты Московской области, Минэнерго Московской области, ГУРБ Московской области МЭФ Московской области;

представители ресурсоснабжающих и других профильных организаций.

«Многие участки трубопроводов устарели, срок их эксплуатации подходит к концу. Нам важно определить наиболее уязвимые места, чтобы начать действовать, не дожидаясь технологических сбоев. Понять реальную картину на местах помогают отраслевики. Коллеги каждый в своей части подсвечивают проблемные аспекты и вносят предложения по решению. Задача рабочей группы — сформировать стратегию по модернизации объектов ЖКХ для всех муниципалитетов», — сказал министр жилищно-коммунального хозяйства Московской области Кирилл Григорьев.

Сначала участники в рамках выездных мероприятий в округах оценивают степень износа инфраструктуры, анализируют техническое состояние канализационно-насосных станций, водозаборных узлов и водопроводов.

После чего на заседании штаба специалисты вносят предложения о необходимых ремонтных мероприятиях и принимают решения о включении объектов в инвестиционную, муниципальную или государственную программы в зависимости от объемов работ и их стоимости.

Уже проведено 12 штабов по вопросам модернизации объектов в Воскресенске, Пушкинском, Орехово-Зуевском, Дмитровском, Лосино-Петровском, Мытищах, Шаховской, Богородском, Шатуре, Звездном городке и Красногорске. Мероприятия проводятся ежедневно.

Большие работы по модернизации системы теплоснабжения в Подмосковье ведутся уже по программе 2025 года, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«В этом году, в первой половине, проведены большие мероприятия, связанные с анализом теплоснабжения, подготовкой к зиме, состоянием котлов, сетей и многоквартирных домов. Понятно, что программа, которую мы реализуем, очень заметна и очень масштабна», — сказал Воробьев.