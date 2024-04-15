В Подмосковье проблемы с холодным водоснабжением уменьшились на 32% за неделю

На контроль подмосковной аварийно-восстановительной службой в течение прошедшей недели было поставлено 272 технологических сбоя, оперативные группы выполнили 71 выезд в муниципалитеты региона. Об этом сообщает пресс-служба МинЖКХ региона.

За минувшую неделю в Подмосковье число проблем, связанных с холодным водоснабжением, снизилось на 32%, на контроль подмосковной аварийно-восстановительной службы было поставлено 272 (332 — на прошлой неделе) технологических сбоя.

Из 332 технологических сбоев 52 (46 — на прошлой неделе) касались теплоснабжения, 42 (50 — на прошлой неделе) горячего водоснабжения, 19 (28 — на прошлой неделе) холодного водоснабжения, 157 (207 — на прошлой неделе) обеспечения потребителей электричеством.

Специалистами аварийно-восстановительной службы ГКУ МО «МОС АВС» проведено 24 мероприятия по обеспечению безопасности и антитеррору.

Всего с начала года сотрудники МОС АВС выполнили 1 542 выезда в муниципальные образования Московской области. Из них рабочие бригады выезжали 457 раз, оперативные группы — 1 085 раз.

Как ранее отметил губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе своего ежегодного обращения к жителям, власти региона будут делать все, чтобы Подмосковье становилось лучше.

«Мы и дальше будем делать все, чтобы жизнь в Подмосковье становилась лучше, а наша любимая страна — сильнее», — уточнил Воробьев.