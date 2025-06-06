В Подмосковье приступили к самой активной фазе модернизации теплоснабжения

В Московской области в рамках Госпрограммы «Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами» на 2023–2028 годы» приступили к самой активной фазе модернизации теплоснабжения. Об этом сообщает пресс-служба Минэнергетики Подмосковья.

«По региональной госпрограмме на этот год у нас запланировано 600 мероприятий по модернизации теплоснабжения — это беспрецедентный объём работ, самый значительный в стране. Мероприятия охватывают практически все муниципалитеты Подмосковья, реализуются и в крупных городах, и в небольших селах. Для нас важно вывести систему теплоснабжения на новый уровень, сделать ее максимально надежной, безопасной, технологичной и, конечно, обеспечить качественным теплом и горячей водой жителей области», — заявил Сергей Воропанов, министр энергетики МО Сергей Воропанов.

Один из округов, где теплоэнергетики активно реализуют мероприятия по модернизации — Реутов. Сегодня там выполняют ремонт и замену порядка 2 км тепломагистралей и модернизируют 2 ключевые котельные: котельную № 1 (обеспечивает теплом ~20 тыс. жителей), котельную № 5 (покрывает нужды ~23 тыс. реутовчан).

Еще один пример — Черноголовка, где также проводят важную работу по сетям — обновляют более 4,5 км теплотрасс — и капитально ремонтируют две котельные (в с. Макарово и на ул. Технической). Последняя обслуживает более 21 тыс. жителей, на ней недавно демонтировали верхние пучки конвективной части котла ПТВМ-100 и горелки. Работы продолжаются.

Контроль реализации мероприятий по теплу осуществляется перманентно — проектный офис ежедневно отслеживает ход работ и оперативно решает возникающие вопросы. Напомним, что проектный подход при модернизации теплоснабжения — нововведение этого года. Каждый объект — это отдельный проект с конкретными ответственными лицами и контрольными точками. Последние позволяют оперативно отслеживать ход реализации проектов, минимизировать риски срывов сроков, повышать прозрачность и дисциплину исполнения.

«Проектный подход — это наш ключевой инструмент управления программой. Команды обеспечивают слаженную работу всех участников процесса, полный контроль на всех этапах реализации мероприятий: от проектирования до ввода в эксплуатацию. Очень важный показатель — контрольные точки. Они помогают нам своевременно реагировать на любые отклонения и гарантировать выполнение работ в срок. Все это повышает эффективность и качество выполнения мероприятий по модернизации», — добавил Сергей Воропанов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в Подмосковье вместе с Москвой и федеральным министерством энергетики принят план по усилению питающих центров и соответствующей модернизацией распределяющих сетей.

По словам губернатора, и в прошлом году, и сейчас в регионе электропотребление растет и бьет все рекорды.