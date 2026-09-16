В Подмосковье при капремонте крыш используют металлопрофиль

При капитальном ремонте скатных крыш многоквартирных домов в Подмосковье вместо шифера используют современные материалы. Одним из наиболее востребованных решений стали оцинкованные листы металлопрофиля, которые при необходимости дополнительно покрывают полимерным защитным слоем.

Шифер ранее считался оптимальным материалом из-за невысокой стоимости, однако он хрупкий, пористый, подвержен биопоражениям и имеет значительный вес. Металлопрофиль отличается прочностью и небольшим весом, не впитывает влагу и не растрескивается при сильных морозах.

Полимерное покрытие защищает материал от атмосферных воздействий и коррозии, а также помогает кровле сохранять аккуратный вид и не выгорать на солнце. Срок службы профилированного листа составляет от 25 до 40 лет. Материал удобно монтировать, а поврежденные участки можно демонтировать и заменить локально.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что жители оставляют положительные отзывы, особенно если дом отремонтирован при комплексном подходе. По этой теме важен диалог с людьми.

«Следующая тема в продолжение темы управляющих компаний — это работа фонда капитального ремонта. Сегодня будет доклад о программе в целом, о подходах, нюансах. Мы видим и положительные отклики жителей тогда, когда, особенно, дом отремонтирован при комплексном подходе — это, значит, кровля, это, значит, фундамент, сети и желательно фасад. Понятно, что все-таки большинство домов мы ремонтируем фрагментарно, меняя самое насущное, самое необходимое: где-то это кровля, где-то — внутренние коммуникации», — сказал Воробьев.

«Формирование комфортной городской среды» — инициатива национального проекта «Инфраструктура для жизни». В городах и населенных пунктах по всей стране появляются новые культурные пространства, прогулочные зоны, проходит масштабное восстановление исторических зданий. Все это — результат работы федерального проекта. По нему жители сами выбирают, как будет выглядеть их город.