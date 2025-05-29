В Подмосковье представили актуальные тренды кадровой политики в сфере горхозяйства

Стратегическая сессия «Кадровая стратегия 2025», организованная министерством по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области совместно с учебный центром региона, прошла на базе подмосковного Красногорска. Об этом сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору региона.

Мероприятие объединило более 120 специалистов кадровой службы управляющих организаций и муниципальных бюджетных учреждений по содержанию территорий.

Ведущие спикеры отрасли поделились практиками:

массового и точечного подбора кадров;

грамотного баланса между заработной платой и нагрузками;

использования современных платформ для подбора персонала;

работы с образовательными учреждениями.

«Нередко причина обращений жителей по вопросам содержания МКД, общественных пространств и территорий контейнерных площадок связана с нехваткой рабочей силы. Для системного решения этого вопроса мы совместно с муниципалитетами проводим ежедневный мониторинг ситуации и анализ потребности кадров для МБУ и УО в реальном времени. Задача — полностью удовлетворить потребность предприятий и учреждений региона в укомплектованном штате. Сегодня в приоритете, конечно, специалисты линейных профессий», — сказал заместитель Председателя Правительства Московской области — министр по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области Владислав Мурашов.

На стратсессии заместителем министра Светланой Викуловой были озвучены основные направления деятельности на 2025 год — привлечение персонала с учетом возрастных категорий и социального статуса, мониторинг выполнения KPI УО и МБУ, партнерство с ВУЗами и СПО.

«Особый акцент мы сегодня делаем на то, что кадровик — это не просто специалист, который занимается приемом на работу сотрудников, но и их удержанием и мотивацией.

Учебный центр здесь помогает именно в работе с кадровиками. Мы задаём вектор, даём инструменты для того, чтобы работа была более эффективна», — отметила заместитель директора Московского областного учебного центра Надежда Базикова.

Основной акцент в работе на внедрение цифровых решений:

рекрутинговые платформы;

чат-боты для подбора персонала;

таргетированная реклама.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что с началом нового учебного года в регионе увеличится число учащихся по федеральной программе «Профессионалитет», так как заработают еще 7 соответствующих кластеров. В настоящее время по программе «Профессионалитет» обучение проходят более 6 тысяч учащихся. Это образовательная программа подготовки кадров, разработанная для средних специальных учебных заведений России.