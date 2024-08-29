В Подмосковье построили и реконструировали 137 км ЛЭП в рамках инвестпрограммы

Специалисты «Мособлэнерго» с начала года построили и реконструировали 137,18 км кабельных и воздушных линий электропередачи 0,4 — 10 кВ на территории Московской области в рамках инвестиционной программы, реализуемой каждым филиалом компании. В рамках строительства и реконструкции трансформаторных подстанций и распределительных пунктов с января по август текущего года также введено 116,49 МВА дополнительной трансформаторной мощности, сообщает пресс-служба Минэнергетики Подмосковья.

Главная цель программы заключается в улучшении качества обслуживания потребителей — жителей Подмосковья. Благодаря строительству новых сетей и подстанций повышается надежность работы всего электросетевого комплекса региона, а также создаются условия для технологического присоединения новых потребителей.

Так, в Озера две КЛ-10 кВ протяженностью 5 км проложены от питающего центра ПС-153 «Рубин» до подстанции ТП-221 и ЦТП-2 на Болотном переулке. От данных КЛ запитаны более 20 многоквартирных жилых домов и частный жилой сектор на ул. Ленина, Симанова, Карла Маркса, Коммунистической, в Клубном и Садовом переулках, а также парк культуры, Ледовый дворец спорта «Арена Легенд», котельные, торговые центры и школа № 2.

Для электроснабжения потребителей п. Усадьба Глебово выполнена установка комплектной трансформаторной подстанции 6/0,4 кВ с трансформатором мощностью 250 кВА. Проект данного этапа также включает строительство 380 м кабельной линии КЛ-6 кВ, 600 м воздушной линии ВЛ-6 кВ и более 2 км ЛЭП напряжением 0,4 кВ.

Также завершен первый этап проекта по переводу сетей с напряжения 3 кВ на 6 кВ в микрорайоне Кашира-2. Установлена новая распределительная подстанция РП 6 кВ и проложены две кабельные линии КЛ-6 кВ общей протяженностью 13,95 км. Данный проект обеспечит надежность электроснабжения более 2500 жителей многоквартирных домов и частного сектора, и ряда социально важных объектов — школы, детских садов, больницы, канализационно-насосной станции, водозаборного узла, очистных сооружений.

«Всего в регионе в 2024 году мы планируем построить и реконструировать более 300 км воздушных и кабельных линий электропередачи в рамках производственной программы „Мособлэнерго“, а также ввести свыше 162,468 МВА дополнительной трансформаторной мощности на территории Подмосковья», — отметил вице-губернатор Московской области — министр энергетики Московской области Евгений Хромушин.

Он также добавил, что в рамках нового строительства, технического перевооружения и реконструкции электрообъектов «Мособлэнерго» в 2024 году введет в эксплуатацию 235,8 км электросетей и 162,4 МВА трансформаторной мощности. При этом 65,3 км и 34,4 МВА трансформаторной мощности планируется ввести по договорам техприсоединения — в основном, это подключение к сетям частных домов.

Министерство энергетики, функционирующее в Московской области, реализует программу повышения надежности электроснабжения потребителей. Работы по данной программе в 2024 году затронут 33 городских округа. В нее вошел 381 электрообъект строительства, ремонта и реконструкции. Всего запланировано заменить 658 опор и 97 км проводов линий электропередачи, реконструировать 24,6 ЛЭП 0,4/6/10 кВ и построить почти 50 км ЛЭП.